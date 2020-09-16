Патриарх Филарет вылечился от коронавируса

Священнослужитель уже находится в своей резиденции

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) вылечился от COVID-19. Об этом сообщает cerkva.info.

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"Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Филарет "чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции".

Ранее сообщалось, что у больного COVID-19 патриарха Филарета диагностировали пневмонию.

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Напомним, недавно митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) сообщил, что заразился коронавирусом.

43-летний архиерей утверждает, что симптомов заболевания у него нет, температура тела также в норме. Несмотря на это, он находится на самоизоляции. Он также обратился к тем, с кем вступал в контакт, призвав их внимательно проследить за своим самочувствием и при необходимости обратиться к врачу.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 162 660 случаев заражения коронавирусом. Умерло 3 340 человек. Вылечить от COVID-19 удалось 72 324 инфицированных.

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