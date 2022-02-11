Почему невозможно хакнуть "Дію"? В Минцифре объяснили

В мобильное приложение подтягиваются из разных реестров данные о миллионах украинцев

Михаил Федоров опроверг атаку хакеров на "Дію". Фото: Зе Интервьюер / vesti.ua. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Дія" не хранит персональные данные украинцев. Поэтому хакеры не смогут их украсть ни в коем случае.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью ТСН.ua.

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Хакеры периодически атакуют "Дію"

Федоров объяснил, что тестирование мобильного приложения постоянно проводится с мировыми "нравственными хакерами".

"Постоянно проводим багбаунты, пытаемся найти какие-то уязвимости, чтобы укрепить надежность Дії. Это делает и Пентагон, и Tesla, и SpaceX" , – отметил министр.

Почему невозможно похитить персональные данные украинцев

По словам Федорова, "Дія" разработана таким образом, что отображает информацию, которая уже имеется в реестрах.

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"Когда вы авторизуетесь в "Дії", вам подтягивается загранпаспорт или ID-карта из демографического реестра; водительское удостоверение – из реестра МВД; COVID-сертификат – из реестра медицинских данных", – объяснил министр.

Он добавил, что невозможно как-то поразить "Дію", чтобы повлиять, повредить или похитить персональные данные украинцев, потому что они находятся в других разных реестрах.

Истоки информации – редкость

Федоров также отметил, что после 2019 года утечек информации в Украине вообще не было.

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"А до этого, вспомните, продавались частные базы данных банков. Очень много информации было в сети. Мы ее максимально поблокировали (сейчас вы просто так это в Telegram не найдете, а если кто-нибудь создаст такой)", – добавил министр.

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