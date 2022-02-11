Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Почему невозможно хакнуть "Дію"? В Минцифре объяснили

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 11:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В мобильное приложение подтягиваются из разных реестров данные о миллионах украинцев
Михаил Федоров опроверг атаку хакеров на "Дію". Фото: Зе Интервьюер / vesti.ua.
Михаил Федоров опроверг атаку хакеров на "Дію". Фото: Зе Интервьюер / vesti.ua. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Дія" не хранит персональные данные украинцев. Поэтому хакеры не смогут их украсть ни в коем случае.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью ТСН.ua.

Реклама

Хакеры периодически атакуют "Дію"

Федоров объяснил, что тестирование мобильного приложения постоянно проводится с мировыми "нравственными хакерами".

"Постоянно проводим багбаунты, пытаемся найти какие-то уязвимости, чтобы укрепить надежность Дії. Это делает и Пентагон, и Tesla, и SpaceX" , – отметил министр.

Почему невозможно похитить персональные данные украинцев

По словам Федорова, "Дія" разработана таким образом, что отображает информацию, которая уже имеется в реестрах.

Реклама

"Когда вы авторизуетесь в "Дії", вам подтягивается загранпаспорт или ID-карта из демографического реестра; водительское удостоверение – из реестра МВД; COVID-сертификат – из реестра медицинских данных", – объяснил министр.

Он добавил, что невозможно как-то поразить "Дію", чтобы повлиять, повредить или похитить персональные данные украинцев, потому что они находятся в других разных реестрах.

Истоки информации – редкость

Федоров также отметил, что после 2019 года утечек информации в Украине вообще не было.

Реклама

"А до этого, вспомните, продавались частные базы данных банков. Очень много информации было в сети. Мы ее максимально поблокировали (сейчас вы просто так это в Telegram не найдете, а если кто-нибудь создаст такой)", – добавил министр.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Улетел из Украины? Где сейчас находится бизнесмен Ярославский Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Закон не для всех: какие магазины Киева игнорируют запрет пластиковых пакетов (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Рябчук две недели провел в РФ. В деле о трагической стрельбе в Днепре новый поворот Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

249 295

заболело за неделю в Украине

+7%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять