Подъем воды в реках и сильное похолодание: где в Украине ожидать непогоды

В некоторых регионах страны температура упадет до 0°C

Часть Украины накроют заморозки/Фото: Коллаж: Сегодня

Хорошая погода, которая недавно радовала украинцев, завершается. Во вторник, 21 сентября, на западе страны из-за возможных осадков ожидается подъем уровня воды в реках. 22 и 23 сентября украинцев ждут заморозки.

Об этом сообщает ГСЧС.

Где ожидать подъема воды в реках

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Сегодня на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м в створе поста Речица Волынской области, вероятно, поднимется уровень воды (I уровень опасности, желтый). Кроме того, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,2-0,7 м, однако негативных последствий не прогнозируют.

Украинцы почувствуют заморозки

По информации синоптиков, ночью, 22 сентября, в западных областях температура будет колебаться от 0°C до +3°C. 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°C (I уровень опасности, желтый). В Киевской области прогнозируют тоже резкое похолодание до 0-3°C.

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