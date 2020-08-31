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При госпитализации с подозрением на коронавирус ПЦР-тест не нужен – Степанов

31 августа, 00:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Минздрав четко прописал необходимость более дешевого теста

Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил, какие тесты должны делать люди, которые нуждаются в госпитализации при подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-19. В интервью "Радио Свобода" он прокомментировал требование врачами обязательного тестирования.

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По словам главы Минздрава, нуждающиеся в госпитализации должны сдавать тест иммуноферментного анализа (ИФА) на COVID-19, а не тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В ходе интервью журналистка отметила, что от многих требую сдавать в частных лабораториях ПЦР-тест, который стоит довольно дорого. В ответ министр заявил, что на самом деле нужен более дешевый ИФА-тест, подчеркнув, что Минздравом это четко прописано.

"Это тоже, извините за такое слово, "чудеса" местных наших или медицинских работников, или еще кого-то. У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", – сказал Степанов.

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Напомним, министр здравоохранения Степанов во время ежедневного брифинга рассказал, как должны себя вести в высших учебных заведениях при обнаружении у студента симптомов коронавирусной инфекции.

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Также мы сообщали, что снова возросло количество заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины – сейчас болеют 633 человека.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав госпитализация коронавирус Максим Степанов ПЦР
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