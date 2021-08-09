Продление карантина в Украине и новые санкции против Беларуси – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные новости понедельника, 9 августа

Карантин в Украине и санкции против Беларуси. Коллаж: "Сегодня"

9 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что адаптивный карантин хотят продлить на два месяца, а Великобритания ввела новые санкции против Беларуси.

РФ начала учения в Крыму и вблизи границ Украины

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9 августа начались масштабные военные маневры, которые пройдут не только на российской территории, но и на оккупированных украинских и грузинских территориях.

Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму (Украина), на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии (две последние – Грузия).

Это будут двусторонние батальонные тактические учения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО).

Встреча Зеленского с Байденом

Во время визита президента Владимира Зеленского в США он намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом три основных блока вопросов – политические, экономические и безопасность.

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Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по итогам переговоров будет совместный документ двух президентов, будут подписаны и другие документы, некоторые из них на финальной стадии.

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Визит Меркель к Зеленскому

22 августа в Киев приедет немецкий канцлер Ангела Меркель. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, рассказал пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

Карантин в Украине продлят

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Адаптивный карантин в Украине, введенный в прошлом году на фоне распространения COVID-19, планируют продлить на два месяца.

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили, и с учетом той эпидситуации, которую мы сейчас видим в Европейском регионе, в Украине нужно продлить адаптивный карантин еще на два месяца", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

Санкции против Беларуси

Великобритания ввела новые санкции против Беларуси в ответ на действия режима Лукашенко, а также за пиратскую посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный белорусский президент узнал об этом прямо на пресс-конференции и в ответ нахамил британцам.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека в Беларуси.

Заявления Лукашенко

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Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко считает, что заключение второго Минского соглашения в феврале 2015 года в столице Беларуси спасло Украину от крупномасштабной войны с Россией.

Он напомнил, что уже много лет Беларусь была под какими-то санкциями и до событий с протестами после президентских выборов в 2020 году. Но он напомнил, что в 2015 году Запад по-человечески отнесся к Беларуси и согласился создать в Минске мирную площадку по урегулированию российско-украинского противостояния.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что Беларусь не может быть площадкой для достижения мира и Киев хочет переноса переговоров в другую страну, например в Польшу.

Смотрите в нашем сюжете о годовщине протестов в Беларуси: