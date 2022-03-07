"Путин ху*ло я не скажу": в Сети появилось видео стычки охраны Бойко с теробороной

Нардеп ОПЗЖ Юрий Бойко отказался говорить "Путин – ху*ло" и "русский военный корабль иди нах*й" по требованию территориальной обороны. Видео инцидента появилось в Сети.
На записи бойцы теробороны осматривают джип – вероятно, это машина сопровождения. Затем они требуют, чтобы Бойко вышел из машины, которая стоит впереди джипа.
"Российская армия начала агрессию против Украины, и мы будем защищаться", — спокойно говорит Бойко на вопрос, скажет ли он на камеру "Путин – ху*ло".
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"Путин ху*ло я не скажу, потому что я не ругаюсь", — добавил Бойко, хотя саму фразу при этом произнес.
Известное высказывание о военном российском корабле Бойко также не захотел повторить. В этот момент сзади подошел охранник и заявил: "Так, не балуйтесь". При этом он дернул бойца теробороны, в ответ остальные начали кричать на него и требовать, чтобы он лег на землю. На этом видео обрывается.
Противостояние вторжению РФ
- По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и сюрпризы, которые ждут врага.
- Тем временем, по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч человек, подбито и захвачено большое количество техники.
- Только за прошлую ночь ВСУ уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном, а также захватили много боеприпасов и техники.