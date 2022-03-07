"Путін ху*ло я не скажу": у Мережі з'явилося відео сутички охорони Бойка з теробороною

Нардеп ОПЗЖ Юрій Бойко відмовився говорити "Путін – ху*ло" та "російський військовий корабель іди нах*й" на вимогу територіальної оборони. Відео інциденту з'явилося у Мережі.
На записі бійці тероборони оглядають позашляховик – ймовірно, це машина супроводу. Потім вони вимагають, щоб Бойко вийшов із машини, яка стоїть попереду позашляховика.
"Російська армія розпочала агресію проти України, і ми захищатимемося", — спокійно говорить Бойко на запитання, чи він скаже на камеру "Путін – ху*ло".
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"Путін ху*ло я не скажу, тому що я не лаюся", — додав Бойко, хоча саму фразу, однак, вимовив.
Відомий вислів про військовий російський корабель Бойко також не захотів повторити. У цей момент ззаду підійшов охоронець і заявив: "Так, не балуйтеся". Він смикнув бійця тероборони, у відповідь на що інші почали кричати на нього і вимагати, щоб він ліг на землю. На цьому відео обривається.
Протистояння вторгненню РФ
- За даними Генштабу, Росія зараз атакує переважно з Білорусі та створює гуманітарну кризу в захоплених містах. Наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили містянам виходити з будинків.
- Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та сюрпризи, які чекають на ворога.
- Тим часом, за даними британської розвідки, Росія так і не досягла поставленої мети і "мінімально" просунулася територією України за вихідні. А в Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч осіб, підбито та захоплено велику кількість техніки.
- Тільки за минулу ніч ЗСУ знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном, а також захопили багато боєприпасів і техніки.