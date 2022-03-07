"Путін ху*ло я не скажу": у Мережі з'явилося відео сутички охорони Бойка з теробороною

Бійці зажадали від нардепа ОПЗЖ повторити фрази про Путіна та військовий корабель

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп ОПЗЖ Юрій Бойко відмовився говорити "Путін – ху*ло" та "російський військовий корабель іди нах*й" на вимогу територіальної оборони. Відео інциденту з'явилося у Мережі.

На записі бійці тероборони оглядають позашляховик – ймовірно, це машина супроводу. Потім вони вимагають, щоб Бойко вийшов із машини, яка стоїть попереду позашляховика.

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"Російська армія розпочала агресію проти України, і ми захищатимемося", — спокійно говорить Бойко на запитання, чи він скаже на камеру "Путін – ху*ло".

"Путін ху*ло я не скажу, тому що я не лаюся", — додав Бойко, хоча саму фразу, однак, вимовив.

Відомий вислів про військовий російський корабель Бойко також не захотів повторити. У цей момент ззаду підійшов охоронець і заявив: "Так, не балуйтеся". Він смикнув бійця тероборони, у відповідь на що інші почали кричати на нього і вимагати, щоб він ліг на землю. На цьому відео обривається.

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