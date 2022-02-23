Рада возьмется за коллаборационистов! Геращенко раскрыла подробности

24 февраля Верховная Рада может проголосовать за так называемый законопроект о коллаборационистах – гражданах Украины, которые осознанно и добровольно сотрудничают с врагами страны. Напомним, что согласно утвержденной 16 февраля Стратегии госбезопасности Украины, нашим врагом на сегодня является Россия.
Об этом сообщил телеканал "Украина 24".
Заявление
"В четверг доголосуем еще законопроекты, которые додадут возможности ВС Украины лучше осуществлять оборону нашей страны. Еще очень важно, что "Европейской солидарности" удалось консолидировать зал, чтобы в четверг стояли наконец-то в Верховной Раде законопроекты о коллаборационизме", – об этом заявила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
Далее по теме
Что известно
С 2021 года в Верховной Раде лежат на рассмотрение два законопроекта, которые предусматривают наказание за сотрудничество с врагом. Законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 – уголовную ответственность за их деятельность.
В пояснительной записке к законопроекту 5144 сказано, что данный законопроект призван ограничить доступ к выполнению отдельных функций, связанных с проведением выборов всех уровней, а также доступ к военной службе и допуск к государственной тайны для лиц, которые сотрудничали с государством агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооруженными или военизированными формированиями.
"Законороект призван установить дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество", – сказано в записке.
Законопроекты
- Законопроект "реанимировали" на фоне агрессии России против Украины.
- В Украине с 24 февраля могут ввести режим чрезвычайного положения. Этот законопроект предусматривает ряд ограничений, включая запрет выезда с территории страны для определенных категорий лиц, а также возможность введения комендантского часа.
- Рассмотрела Рада и законопроект о легализации огнестрельного оружия. Инициаторами законопроекта "О праве на гражданское огнестрельное оружие" стали несколько десятков нардепов.