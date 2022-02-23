Рада возьмется за коллаборационистов! Геращенко раскрыла подробности

Закон должен лишить прав тех, кто сотрудничает с врагом

Законопроекты про коллаборационистов ждут голосования с 2021 года / Коллаж "Сегодня"

24 февраля Верховная Рада может проголосовать за так называемый законопроект о коллаборационистах – гражданах Украины, которые осознанно и добровольно сотрудничают с врагами страны. Напомним, что согласно утвержденной 16 февраля Стратегии госбезопасности Украины, нашим врагом на сегодня является Россия.

Об этом сообщил телеканал "Украина 24".

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"В четверг доголосуем еще законопроекты, которые додадут возможности ВС Украины лучше осуществлять оборону нашей страны. Еще очень важно, что "Европейской солидарности" удалось консолидировать зал, чтобы в четверг стояли наконец-то в Верховной Раде законопроекты о коллаборационизме", – об этом заявила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Что известно

С 2021 года в Верховной Раде лежат на рассмотрение два законопроекта, которые предусматривают наказание за сотрудничество с врагом. Законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 – уголовную ответственность за их деятельность.

В пояснительной записке к законопроекту 5144 сказано, что данный законопроект призван ограничить доступ к выполнению отдельных функций, связанных с проведением выборов всех уровней, а также доступ к военной службе и допуск к государственной тайны для лиц, которые сотрудничали с государством агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооруженными или военизированными формированиями.

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"Законороект призван установить дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество", – сказано в записке.

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