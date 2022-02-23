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Рада візьметься за колаборантів! Геращенко розкрила подробиці

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 лютого, 21:12
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Закон має позбавити прав тих, хто співпрацює з ворогом
Законопроекти про колабораціоністів чекають на голосування з 2021 року / Колаж "Сьогодні"
Законопроекти про колабораціоністів чекають на голосування з 2021 року / Колаж "Сьогодні"

24 лютого Верховна Рада може проголосувати за так званий законопроект про колабораціоністів – громадян України, які усвідомлено та добровільно співпрацюють із ворогами країни. Нагадаємо, що згідно із затвердженою 16 лютого Стратегією держбезпеки України, нашим ворогом на сьогодні є Росія.

Про це повідомив телеканал "Україна 24".

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Заява

"У четвер доголосуємо ще законопроекти, які додадуть можливості ЗС України найкраще здійснювати оборону нашої країни. Ще дуже важливо, що "Європейській Солідарності" вдалося консолідувати залу, щоб у четвер стояли нарешті у Верховній Раді законопроекти про колабораціонізм", – про це заявила депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

Що відомо

З 2021 року у Верховній Раді лежать на розгляд два законопроекти, які передбачають покарання за співпрацю із ворогом. Законопроект №5143 передбачає накладення певних обмежень на колабораціоністів, а №5144 – кримінальну відповідальність за їхню діяльність.

У пояснювальній записці до законопроекту 5144 сказано, що цей законопроект покликаний обмежити доступ до виконання окремих функцій, пов'язаних із проведенням виборів усіх рівнів, а також доступ до військової служби та допуск до державної таємниці для осіб, які співпрацювали з державою агресором, його окупаційною адміністрацією та /або його озброєними чи воєнізованими формуваннями.

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"Законороєкт покликаний встановити додаткові правові підстави для ліквідації політичних партій, громадських, благодійних чи релігійних організацій, професійних спілок та громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю", – сказано у записці.

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