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Российские войска "минимально" продвинулись по территории Украины за выходные – британская разведка

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 марта, 08:58
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Британская разведка получила новую информацию о передвижении российских войск по территории Украины
Российские военные отстают от графика войны, который им дал Путин
Российские военные отстают от графика войны, который им дал Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

За выходные российская армия минимально продвинулась по территории Украины и не смогла захватить объекты, которые планировала взять под контроль до понедельника. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Британские разведчики считают, что российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.

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Также сообщается, что в минувшие сутки авиация и артиллерия РФ продолжали наносить большие удары по военным и гражданским объектам в украинских городах.

"Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", – говорится в сообщении.

Данные разведки

По всей Украине граждане страны на ряду с правоохранительными органами отлавливают российских диверсантов, которыми иногда оказываются наши соотечественники. На этот раз попался майор военной контрразведки.

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Российская Федерация готовит масштабную спецоперацию, цель которой – провокация с дальнейшем обвинением украинцев в негуманности.

CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки сообщала, что президент страны-оккупанта Владимир Путин не смог воплотить первоначальные планы по захвату Украины и придумал новую схему. Чиновники США и НАТО считают, что Россия будет "бомбить города до их сдачи", что может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

Украинские спецслужбы в очередной раз выяснили план Путина. Но на этот раз речь идет не только о способе нападения, но и его цели.

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The Guardian писала, что Россия нанесет удар одновременно по трем направлением: северо-восток, Донбасс и Крым. Главной целью военных станет попытка вынудить украинскую власть капитулировать. Автор текста, обозреватель по международным делам Саймон Тисдалл пишет, что при вторжении российской армии главными мишенями станут резиденция президента Украины, Верховная Рада, министерства, СМИ и Майдан Независимости. Российская агрессия при вторжении приведет к гибели более 50 тыс. мирных жителей, рассказывает Саймон Тисдалл. По словам обозревателя, эта цифра может увеличиться, если военные действия затянутся.

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