Российские войска "минимально" продвинулись по территории Украины за выходные – британская разведка

За выходные российская армия минимально продвинулась по территории Украины и не смогла захватить объекты, которые планировала взять под контроль до понедельника. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Британские разведчики считают, что российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 March 2022



