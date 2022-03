Російські війська "мінімально" просунулися територією України за вихідні – британська розвідка

За вихідні російська армія мінімально просунулась територією України і не змогла захопити об'єкти, які планувала взяти під контроль до понеділка. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британські розвідники вважають, що російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогодні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 March 2022



