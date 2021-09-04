Шарий, Портников и Кипиани встречались в лесу на ивенте блогеров. Вахтанг наконец все объяснил (фото)

Известный историк и журналист возмутился информацией о том, что он и Виталий Портников встречался с Шарием на одном мероприятии

Слева направо - Виталий Портников, Анатолий Шарий и Вахтанг Кипиани. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани заявил, что никогда не имел ничего общего со скандальным блогером Анатолием Шарием. Накануне в Сети появились фото с мероприятия в 2007 году, где якобы они встречались вместе с украинским журналистом Виталием Портниковым.

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Об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook.

"Сын прислал ссылку – какие-то дегенераты разгоняют волну – Кипиани, Шарий и Виталий Портников – это одно и то же. Доказательством является фото из леса, где в 2007 году была встреча блогеров, где мы с Виталием выступали перед молодежью. Конечно, никакого Шария ни тогда, ни позже я не видел. И не имел с этим подонком ничего общего. И если он был в том лесу тоже – это не моя проблема", – написал он.

Встреча блогеров в 2007 году. Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Что известно об Анатолии Шарие?

Это пророссийский журналист из Киева, известный своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами во время Революции Достоинства. Служба безопасности 16 февраля объявила Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей. Сам пророссийский блогер назвал открытое дело против него "политическим". 25 февраля его объявили в розыск из-за того, что он несколько раз не явился на допрос.

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Вахтанг Кипиани "Дело Василя Стуса" и Медведчук

В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

В издательстве "Vivat" назвали нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивался запрета книги "Дело Василия Стуса".

19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии ОПЗЖ Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

19 марта 2021 Киевский апелляционный суд отменил в большей части решение Дарницкого районного суда о запрете распространения тиража книги "Дело Василия Стуса" до устранения из текста отдельных фраз, касающихся тогдашнего адвоката Стуса Виктора Медведчука.

По словам Кипиани, он все еще ждет, пока Медведчук выплатит ему 780 гривен в качестве судебного сбора после того, как суд принял решение закрыть дело.

Ранее мы сообщали, что Украина арестовала недвижимость и счета Шария.

Также напомним, Кипиани обратил внимание на то, что украинские футболисты и тренеры разговаривают на русском языке.