Шарий, Портников и Кипиани встречались в лесу на ивенте блогеров. Вахтанг наконец все объяснил (фото)

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани заявил, что никогда не имел ничего общего со скандальным блогером Анатолием Шарием. Накануне в Сети появились фото с мероприятия в 2007 году, где якобы они встречались вместе с украинским журналистом Виталием Портниковым.
Об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook.
"Сын прислал ссылку – какие-то дегенераты разгоняют волну – Кипиани, Шарий и Виталий Портников – это одно и то же. Доказательством является фото из леса, где в 2007 году была встреча блогеров, где мы с Виталием выступали перед молодежью. Конечно, никакого Шария ни тогда, ни позже я не видел. И не имел с этим подонком ничего общего. И если он был в том лесу тоже – это не моя проблема", – написал он.
Что известно об Анатолии Шарие?
Это пророссийский журналист из Киева, известный своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами во время Революции Достоинства. Служба безопасности 16 февраля объявила Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей. Сам пророссийский блогер назвал открытое дело против него "политическим". 25 февраля его объявили в розыск из-за того, что он несколько раз не явился на допрос.
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Вахтанг Кипиани "Дело Василя Стуса" и Медведчук
- В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
- В издательстве "Vivat" назвали нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивался запрета книги "Дело Василия Стуса".
- 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии ОПЗЖ Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
- 19 марта 2021 Киевский апелляционный суд отменил в большей части решение Дарницкого районного суда о запрете распространения тиража книги "Дело Василия Стуса" до устранения из текста отдельных фраз, касающихся тогдашнего адвоката Стуса Виктора Медведчука.
- По словам Кипиани, он все еще ждет, пока Медведчук выплатит ему 780 гривен в качестве судебного сбора после того, как суд принял решение закрыть дело.
Ранее мы сообщали, что Украина арестовала недвижимость и счета Шария.
Также напомним, Кипиани обратил внимание на то, что украинские футболисты и тренеры разговаривают на русском языке.