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Скоро не будет и "желтых"? Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
2 ноября, 10:28
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Всего в красной зоне находится 15 регионов
В желтой зоне адаптивного карантина находятся только две области / Коллаж "Сегодня"
В желтой зоне адаптивного карантина находятся только две области / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 2 ноября в Украине в желтой зоне остались только две области. Большинство регионов находятся в красной зоне.

Об этом сообщает Минздрав.

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Кто входит в красную зону

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Запорожская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черниговская

Кто входит в оранжевую зону

  • Винницкая
  • Волынская
  • Полтавская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Черкасская
  • Черновицкая

Кто входит в желтую зону

  • Кировоградская
  • Закарпатская

Критическим считается если загруженности кроватей с кислородом – более 65%. В Закарпатской области загруженность кроватей с кислородом составляет 56,6%, в Кировоградской области – 40%.

Статистика COVID-19 в Украине

За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 955 693 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 700 жителей Украины (всего – 68 727). Вылечить удалось 2 454 737 инфицированных (12 639 – за последние сутки).

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