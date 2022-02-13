Несмотря на открытое небо. SkyUp временно прекращает продажу билетов

Авиакомпания ограничила продажу билетов на рейсы из-за требований лизингодателей, которые хотят, чтобы их самолеты как можно скорее вернулись на территорию ЕС

Украинцы временно не смогут купить билеты на самолет SkyUp / Фото: Коллаж: Сегодня

Крупнейшие мировые страховые компании 12 февраля сообщили украинским авиаперевозчикам, что за 48 часов прекратят страхование самолетов для полетов над Украиной. Теперь лизингодатели требуют вернуть все их самолеты в ЕС. Компания SkyUp прекращает продажу билетов с 14 по 16 февраля.

Об этом сообщает SkyUp.

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Такое решение страховые компании приняли из-за риска вторжения РФ. Также лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолеты на территорию ЕС.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - сказал гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Директор страховой компании "Экспо страхование" Анатолий Иванцив рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что ограничения страхования касаются только военных рисков по договорам ответственности и страхованию КАСКО. Все остальные риски по-прежнему покрываются.

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