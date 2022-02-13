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Несмотря на открытое небо. SkyUp временно прекращает продажу билетов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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13 февраля, 14:55
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Авиакомпания ограничила продажу билетов на рейсы из-за требований лизингодателей, которые хотят, чтобы их самолеты как можно скорее вернулись на территорию ЕС
Украинцы временно не смогут купить билеты на самолет SkyUp
Украинцы временно не смогут купить билеты на самолет SkyUp / Фото: Коллаж: Сегодня

Крупнейшие мировые страховые компании 12 февраля сообщили украинским авиаперевозчикам, что за 48 часов прекратят страхование самолетов для полетов над Украиной. Теперь лизингодатели требуют вернуть все их самолеты в ЕС. Компания SkyUp прекращает продажу билетов с 14 по 16 февраля.

Об этом сообщает SkyUp.

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Такое решение страховые компании приняли из-за риска вторжения РФ. Также лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолеты на территорию ЕС.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - сказал гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Директор страховой компании "Экспо страхование" Анатолий Иванцив рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что ограничения страхования касаются только военных рисков по договорам ответственности и страхованию КАСКО. Все остальные риски по-прежнему покрываются.

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