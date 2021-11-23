Снаряд пробил крышу и залетел в комнату. Боевики снова обстреляли гражданских на Донбассе (фото)

Боевики снова обстреляли гражданских на Донбассе. В ходе вражеской атаки поврежден жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
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22 ноября, около 13:00, представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили обстрел поселка Красногоровка Покровского района Донецкой области.
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В ходе вражеской атаки поврежден жилой дом. Снаряд пробил крышу и потолок дома, влетел в комнату, но не разорвался. Пострадавших посреди гражданского населения нет.
Фото: Офис генпрокурора
Прокуратура начала расследование
При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства указанных событий и лица, причастные к совершению преступления.
Боевики разгромили целую деревню на Донбассе
На Донбассе из прифронтового поселка Невельское уехали почти все местные жители после того, как боевики активизировали обстрелы.
Боевые действия начались в ночь на 14 ноября. Тогда во время ночного обстрела были повреждены 16 жилых домов, из них 3 разрушены полностью. С 14 ноября населенный пункт обесточен, повреждены линии электропередачи.
После следующего обстрела в ночь на 17 ноября еще 9 домов мирных жителей были повреждены. Большинство пострадавших зданий международные гуманитарные организации возобновили в 2018-2019 годах.
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