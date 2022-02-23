СНБО снова собирается на заседание: что известно

Вероятно, совещание касается российской агрессии, однако повестка дня не была озвучена

Сектор был переведен в режим работы 24/7. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине сегодня, 23 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинской правде.

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По его словам, заседание запланировано на 10:00.

СНБО перевели в режим работы 24 на 7

Напомним, ранее Данилов заявил, что СНБО был переведен в режим работы 24/7. По его словам, все члены Совета национальной безопасности и обороны пребывают на своих местах.

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