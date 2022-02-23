РНБО знову збирається на засідання: що відомо

В Україні сьогодні, 23 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Українській правді.
За його словами, засідання заплановане на 10:00.
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РНБО перевели в режим роботи 24 на 7
Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що РНБО було переведено в режим роботи 24/7. За його словами, всі члени Ради національної безпеки та оборони перебувають на своїх місцях.
Путін визнав "ЛДНР"
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" та "ЛНР".
- Господар Кремля записав звернення до росіян завдовжки близько години, у якому заявив, що Україна може повернути собі ядерну зброю та нібито почати загрожувати всьому світу. Крім того, він висунув ультиматум Україні.
Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
Також ми інформували, що президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням Росією "ЛДНР".