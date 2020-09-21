Состояние Балуха: врачи сообщили обнадеживающую новость

Состояние избитого активиста, бывшего узника Кремля Владимира Балуха немного улучшилось. Об этом со ссылкой на врачей сообщила в Facebook народный депутат Ирина Геращенко.

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"Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию – фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", – сообщила она информацию от лечащих врачей.

Ранее врачи отмечали, если динамика будет положительной, в ближайшие дни активиста попробуют вывести из медикаментозного сна.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Балуха напали в киевском Гидропарке. В полиции рассказали, что активист вместе с друзьями отмечал годовщину освобождения из плена в одном из ресторанов Гидропарка, после чего около полуночи он вышел из заведения и направился в другой ресторан, где уже и возник конфликт. Балуха ударили ногой, после чего он упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу.

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Подозреваемый в нападении уже задержан.

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