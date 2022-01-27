"Тревожный чемоданчик" для животных: что взять питомцам в случае ЧП (список)

Владельцам домашних животных нужно заранее позаботиться о запасах еды и лекарствах для своих любимцев – о чем еще нужно помнить

Что взять животным в случае ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае чрезвычайного положения украинцы должны иметь собранными не только свои свои вещи, но и все для питомца. В частности, животным, как и людям, нужно захватить лекарства и еду.

Советами поделилось в Facebook движение UAnimals, борющееся за права животных.

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Что нужно купить?

Запас корма, которого хватит минимум на месяц.

Несколько бутылей питьевой воды для животных.

Средства уборки на случай, если животное нужно выгуливать, но это будет невозможно.

Ветеринарная аптечка.

Переноска для животного.

Что нужно сделать в любом случае?

Сделайте животному необходимые прививки.

Международный паспорт животного храните рядом со своими документами.

Повесьте адресник и не выгуливайте животное без поводка.

Обсудите с родными, что будете делать с домашним питомцем в случае ЧП.

Эти рекомендации актуальны всегда и будут полезны в любых обстоятельствах.

Угроза вторжения РФ

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