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"Тревожный чемоданчик" для животных: что взять питомцам в случае ЧП (список)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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27 января, 18:45
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Владельцам домашних животных нужно заранее позаботиться о запасах еды и лекарствах для своих любимцев – о чем еще нужно помнить
Что взять животным в случае ЧП
Что взять животным в случае ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае чрезвычайного положения украинцы должны иметь собранными не только свои свои вещи, но и все для питомца. В частности, животным, как и людям, нужно захватить лекарства и еду.

Советами поделилось в Facebook движение UAnimals, борющееся за права животных.

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Что нужно купить?

  • Запас корма, которого хватит минимум на месяц.
  • Несколько бутылей питьевой воды для животных.
  • Средства уборки на случай, если животное нужно выгуливать, но это будет невозможно.
  • Ветеринарная аптечка.
  • Переноска для животного.

Что нужно сделать в любом случае?

  • Сделайте животному необходимые прививки.
  • Международный паспорт животного храните рядом со своими документами.
  • Повесьте адресник и не выгуливайте животное без поводка.
  • Обсудите с родными, что будете делать с домашним питомцем в случае ЧП.

Эти рекомендации актуальны всегда и будут полезны в любых обстоятельствах.

Угроза вторжения РФ

В Украине все чаще говорят о том, что РФ может начать вторжение в Украину и широкомасштабную войну. В частности, тема стала на слуху после таких инцидентов:

  • Ночью с 13 на 14 января провели массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Власти уже заявили, что за этим может стоять РФ. С помощью кибератаки страна-агрессор хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.
  • 14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
  • После этого, 15 января, в Горловке на химзаводе "Стирол" произошла утечка аммиака. Разведка считает, что могло быть поводом для вторжения России.
    "Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ", – говорится в сообщении разведки Минобороны.

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