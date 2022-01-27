"Тривожна валізка" для тварин: що взяти вихованцям у разі НС (список)

У разі надзвичайного стану в українців мають бути зібрані не лише свої речі, а й все для вихованця. Зокрема, тваринам, як і людям, потрібно захопити ліки та їжу.
Порадами поділився у Facebook рух UAnimals, що бореться за права тварин.
Що потрібно придбати?
- Запас корму якого вистачить мінімум на місяць.
- Декілька пляшок питної води для тварин.
- Засоби для прибирання на випадок, якщо тварину потрібно вигулювати, але це буде неможливо.
- Ветеринарна аптечка.
- Перенесення для тварини.
Що потрібно зробити у будь-якому випадку?
- Зробіть тварині необхідні щеплення.
- Міжнародний паспорт тварини зберігайте поряд зі своїми документами.
- Повісьте адресник і не вигулюйте тварину без повідка.
- Обговоріть із рідними, що робитимете з домашнім вихованцем у разі НС.
Ці рекомендації актуальні завжди і будуть корисні за будь-яких обставин.
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Загроза вторгнення РФ
В Україні все частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема з'явилася на слуху після таких інцидентів:
- Вночі з 13 на 14 січня провели масову кібератаку на веб-сайти державних структур України Загалом постраждали близько 70 сайтів. Влада вже заявила, що за цим може стояти РФ. За допомогою кібератаки країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.
- 14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
- Після цього, 15 січня, у Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії.
"Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.