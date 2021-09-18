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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В ближайшие дни в Украине еще сильней похолодает

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 сентября, 15:08
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Синоптики рассказали, в каких областях будет самая низкая температура и кому не повезет с холодными дождями
Украинцам пора доставать зонты и теплую одежду. Коллаж "Сегодня"
Украинцам пора доставать зонты и теплую одежду. Коллаж "Сегодня"

В Украину уже пришла непогода и местами уже похолодало. Но с воскресенья температура воздуха будет падать еще ниже. При этом с понедельника станет меньше дождей.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

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В воскресенье, 19 сентября, на юге 22-24 градуса, на востоке 18-21, в центральных и северных областях 14-18 (в том числе и в Киеве). Холодней всего будет на западе, всего 9-11 градусов. Дожди в этот день ожидаются во всех областях, кроме юга.

В понедельник, 20 сентября, в западных, центральных и северных областях 8-14 градусов. На востоке и юге все еще достаточно тепло, 15-19 градусов. В Киеве 10-12 тепла. Дожди с грозами синоптики прогнозируют только на востоке страны.

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Во вторник, 21 сентября, на западе, севере и в центре 8-11 градусов. Упадет температура и на востоке и юге, там 13-15 тепла. В столице 8-10 градусов. Дожди в южных, восточных, северных областях и в Киеве.

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В среду, 22 сентября, похолодает еще сильней. В большинстве центральных областей (и в Киеве), на западе и севере ожидается всего 6-9 градусов, на востоке и юге 10-13 градусов. Дожди пройдут на западе, севере и в столице.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.

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