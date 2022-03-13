В Ирпене оккупанты расстреляли американского журналиста New York Times

Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа New York Times. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. Еще один журналист ранен.
"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", — прокомментировал Небитов.
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Тем временем в "Охматдет" привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь. Он еще не знает, что его коллега погиб. Видео опубликовало издание "Обозреватель".
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