В Ирпене оккупанты расстреляли американского журналиста New York Times

Еще один журналист ранен, ему оказывают помощь

Оккупанты убили журналиста из США / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа New York Times. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. Еще один журналист ранен.

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", — прокомментировал Небитов.

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Тем временем в "Охматдет" привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь. Он еще не знает, что его коллега погиб. Видео опубликовало издание "Обозреватель".

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