В Киеве включили тревожные сирены

В соцсетях отметили, что пока никаких указаний к действиям не было

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В столице Украины снова прозвучали тревожные сирены.

Как отмечают в соцсетях, сирены гражданской обороны слышны в центре Киева, а никаких указаний к действиям пока не было.

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Также отмечается, что были слышны сирены на Нивках, Лукьяновской и Сырце.

Сирены в Мариуполе

"Сегодня" также отмечали, что сирены звучат и в Мариуполе. Слышны залпы тяжелых орудий в восточном направлении.

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Подробностей и видео обстрела пока нет. Людей просят спрятаться в укрытия.

Бои на Донбассе

В Луганской области на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.

"Пока на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", – говорится в сообщении.

Что происходит в регионах?