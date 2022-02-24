В Мариуполе включили сирены, в городе слышны залпы тяжелых орудий

Люди должны спрятаться в укрытия, чтобы не пострадать при вероятных обстрелах

Вблизи Мариуполя стреляют. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе звучат сирены. Слышны залпы тяжелых орудий в восточном направлении.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Подробностей и видео обстрела пока нет. Людей просят спрятаться в укрытия.

Какая ситуация в Мариуполе

Утром 24 февраля появилась информация о высадке десанта и захвате Мариуполя. Однако позже местные власти заявили, что информация неправдивая.

По последним данным, в Мариуполе 4 пострадавших гражданских, среди них – один ребенок. Им оказывается медицинская помощь.

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Бои на Донбассе

В Луганской области на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.

"Пока на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", – говорится в сообщении.

Что происходит в регионах?

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