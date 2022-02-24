У Маріуполі включили сирени, у місті чути залпи важких знарядь

Люди повинні сховатися в укриття, щоб не постраждати під час ймовірних обстрілів

Поблизу Маріуполя стріляють. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі звучать сирени. Чути залпи важких знарядь у східному напрямку.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Подробиць та відео обстрілу поки що немає. Людей просять сховатися у укриття.

Яка ситуація у Маріуполі

Вранці 24 лютого з'явилася інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя. Проте пізніше місцева влада заявила, що інформація неправдива.

За останніми даними, у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них одна дитина. Їм надається медична допомога.

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Бої на Донбасі

У Луганській області на рубежі Червона Талівка – Мілове – Городище увійшли колони російських танків. Ворог підступно виставив у колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.

"Поки що на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники із побратимами із ЗСУ та НГУ тримають оборону", – йдеться у повідомленні.

Що відбувається у регіонах?

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