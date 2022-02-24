У Маріуполі включили сирени, у місті чути залпи важких знарядь

У Маріуполі звучать сирени. Чути залпи важких знарядь у східному напрямку.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Подробиць та відео обстрілу поки що немає. Людей просять сховатися у укриття.
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Яка ситуація у Маріуполі
Вранці 24 лютого з'явилася інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя. Проте пізніше місцева влада заявила, що інформація неправдива.
За останніми даними, у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них одна дитина. Їм надається медична допомога.
Бої на Донбасі
У Луганській області на рубежі Червона Талівка – Мілове – Городище увійшли колони російських танків. Ворог підступно виставив у колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.
"Поки що на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники із побратимами із ЗСУ та НГУ тримають оборону", – йдеться у повідомленні.
Що відбувається у регіонах?
- У місті Чугуєві Харківської області внаслідок ворожих обстрілів почалася пожежа, загинула дитина.
- В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд упав у центральній частині міста.
- Російські військові вдарили по військовому об'єкту в Броварах, що під Києвом. Вибух був такої сили, що його почули навіть мешканці столиці.
- Війська РФ захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонщини.
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