У Києві увімкнули тривожні сирени

У соцмережах зазначили, що поки що жодних вказівок до дій не було

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці України знову пролунали тривожні сирени.

Як зазначають у соцмережах, сирени цивільної оборони чути у центрі Києва, а жодних вказівок до дій поки що не було.

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Також зазначається, що було чутно сирени на Нивках, Лук'янівській та Сирці.

Сирени в Маріуполі

"Сьогодні" також зазначали, що сирени звучать і в Маріуполі. Чутно залпи важких гармат у східному напрямку.

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Подробиць та відео обстрілу поки що немає. Людей просять сховатися в укриття.

Бої на Донбасі

У Луганській області на рубежі Червона Талівка – Мілове – Городище увійшли колони російських танків. Ворог підступно виставив у колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.

"Поки що на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники із побратимами із ЗСУ та НГУ тримають оборону", – йдеться у повідомленні.

Що відбувається у регіонах?