У Києві увімкнули тривожні сирени

У столиці України знову пролунали тривожні сирени.
Як зазначають у соцмережах, сирени цивільної оборони чути у центрі Києва, а жодних вказівок до дій поки що не було.
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Також зазначається, що було чутно сирени на Нивках, Лук'янівській та Сирці.
Сирени в Маріуполі
"Сьогодні" також зазначали, що сирени звучать і в Маріуполі. Чутно залпи важких гармат у східному напрямку.
Подробиць та відео обстрілу поки що немає. Людей просять сховатися в укриття.
Бої на Донбасі
У Луганській області на рубежі Червона Талівка – Мілове – Городище увійшли колони російських танків. Ворог підступно виставив у колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.
"Поки що на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники із побратимами із ЗСУ та НГУ тримають оборону", – йдеться у повідомленні.
Що відбувається у регіонах?
- У місті Чугуєві Харківської області внаслідок ворожих обстрілів почалася пожежа, загинула дитина.
- В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд упав у центральній частині міста.
- Російські військові вдарили по військовому об'єкту в Броварах, що під Києвом. Вибух був такої сили, що його почули навіть мешканці столиці.
- Війська РФ захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонщини.