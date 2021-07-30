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В Киеве во время преследования Чауса авто сбило мотоциклиста (видео)

30 июля 2021 22:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро скрылись с места аварии

В Киеве произошло ДТП во время погони, фото: "Киев оперативный"

В Киеве произошло ДТП во время погони, фото: "Киев оперативный"

В Киеве во время преследования автомобилей СБУ, которые увезли разыскиваемого судью Николая Чауса, сотрудники НАБУ сбили мотоциклиста и скрылись с места ДТП.

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Как пишет издание "Ракурс", преследование было на Голосеевском проспекте Киева.

Преследователи представлялись сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и, угрожая оружием, требовали отдать Чауса им.

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Как мы писали ранее, похищенный в Молдове в начале апреля судья Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области. Через пару часов в Facebook Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили.

3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и был объявлен в международный розыск. В свою очередь в СБУ по факту похищения Чауса открыли дело.

Все подробности в спецтеме Где судья Чаус?

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