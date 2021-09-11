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В субботу лето задержится: будет жарко и без осадков (карта)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 сентября, 07:00
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В начале выходных Украину ждет знойный день, однако ночь будет довольно прохладной
Сезон фонтанов еще рано закрывать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Сезон фонтанов еще рано закрывать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В субботу, 11 сентября, на всей территории Украины сохранится жаркая и сухая погода. Дождь не предвидится, поэтому ничто не омрачит ваш выходной день.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В Киеве 11 сентября температура поднимется до 24-26 градусов. Будет также солнечно, как и всю минувшую неделю.

Погода в регионах

Во всех областях Украины сегодня еще на пару градусов потеплеет.

  • На севере обещают в среднем 24-26 градусов в Черниговской и Киевской областях, в Сумской и Житомирской будет на один градус меньше.
  • На западе сегодня также без осадков, температура в среднем 23-25 градусов, в некоторых областях чуть жарче – от 24 до 26 градусов.
  • В центре 11 сентября дождей также не будет, температура в Черкассах, Полтаве, Кропивницком и Днепре – 24-26 градусов.
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  • На востоке температура в Донецкой и Харьковской областях – от 24 до 26 градусов, в Луганской – до +26.
  • На юге в субботу температура в Херсоне, Николаеве – 25-27, в оккупированном Крыму – 24-26 градусов, в Одессе – от 24 до 26 градусов.

При этом ночи обещают довольно прохладные. На западе страны ночью температура будет опускаться до +7, на юге – до 11 градусов тепла, а на востоке – до 9 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет

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