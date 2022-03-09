В Украине хотят создать группу из прокуроров 39 стран для расследования преступлений РФ

Генпрокуроры других стран поддерживают Украину

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Необходимо создать международную следственную группу для расследования преступлений Российской Федерации на территории Украины.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Реклама

Создание группы

По ее словам, в группу войдут прокуроры из 39 стран, которые уже открыли дела в связи с войной России в Украине.

"Я говорила почти со всеми генеральными прокурорами. Генпрокуроры других стран профессионально и по-человечески нас очень поддерживают. Именно поэтому мы видим открытые производства", – сказала Венедиктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Также она объяснила, почему это важно для Украины:

Реклама

"Вы помните наши совместные группы по делу MH-17, где уже в обычном суде Гааги завершается слушание дела. Моя цель сейчас – сделать такую же совместную следственную группу. И дай Бог, чтобы в ней было 39 стран, которые поддерживают нас и открыли дела".

Кроме этого, Венедиктова заявила, что международное право не работает:

"Аналога такой войны не было. У нас уникальный в плохом смысле опыт. Мне больно об этом говорить, но международное право не работает".

Напомним, Ирина Венедиктова рассказала, что Офис генпрокурора начал процесс привлечения к ответственности российских преступников, напавших на Украину.

Венедиктова рассказала, как будет проходить расследование преступлений России в Международном суде в Гааге.

Реклама

Читайте также: