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В Україні хочуть створити групу з прокурорів 39 країн для розслідування злочинів РФ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 18:21
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Генпрокурори інших країн підтримують Україну
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Необхідно створити міжнародну слідчу групу для розслідування злочинів Російської Федерації на території України.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Створення групи

За її словами, до групи увійдуть прокурори з 39 країн, які вже порушили справи у зв'язку з війною Росії в Україні.

"Я говорила майже з усіма генеральними прокурорами. Генпрокурори інших країн професійно і по-людськи нас дуже підтримують. Саме тому ми бачимо відкриті провадження", – сказала Венедіктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Також вона пояснила, чому це важливо для України:

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"Ви пам'ятаєте наші спільні групи у справі MH-17, де вже у звичайному суді Гааги завершується слухання справи. Моя мета зараз – зробити таку саму спільну слідчу групу. І дай Боже, щоб у ній було 39 країн, які підтримують нас і порушили справи".

Крім цього, Венедіктова заявила, що міжнародне право не працює:

"Аналогу такої війни не було. У нас унікальний у поганому сенсі досвід. Мені боляче про це говорити, але міжнародне право не працює".

Нагадаємо, Ірина Венедіктова розповіла, що Офіс генпрокурора почав процес залучення до відповідальності російських злочинців, які напали на Україну

Венедіктова розповіла, як відбуватиметься розслідування злочинів Росії в Міжнародному суді в Гаазі.

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