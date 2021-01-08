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В Украине обнаружили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

8 января, 08:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 83 человека

В Украине за последние сутки выявили 5676 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 105 169 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 83 украинца (всего – 19 588). Вылечить удалось 778 345 инфицированных (5131 – за последние сутки).

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Без кафе, рынков и ТЦ: что запрещено во время зимнего локдауна

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине. Кроме того, по словам министра, мировой опыт показывает, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, в течение 14 дней росло количество больных, поскольку на праздники "население активно перемещается".

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В Украине 8 января начинается зимний локдаун, который продлится до 24 января. Под запретом в это время будут, в частности, рестораны и кафе, рынки и спортзалы, также отменят массовые мероприятия, закроют школы.

Напомним, COVAX обещает поставки вакцины от COVID-19 в Украину в ближайшее время.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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