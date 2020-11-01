Неделя коронавирусных рекордов: как в Украине растет заболеваемость (инфографика)

Редакция "Сегодня" собрала самые важные данные о коронавирусе за прошедшие семь дней

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За последнюю неделю в Украине зафиксировали рекордное количество больных и умерших от COVID-19.

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Самые высокие показатели инфицирования коронавирусом зафиксировали 30 октября — 8312 новых случаев и 31 октября — 8752.

В Украине количество новых случаев растет примерно на 800 — 1000 в неделю, говорит Бровченко Игорь, председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины:

"Вполне вероятно, что через две-три недели будем иметь 9000 — 10 000 выявленных в день. Если количество тестов будет расти, то увидим большую цифру".

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что новые карантинные ограничения в Украине могут ввести, если в сутки будут фиксировать 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Пока у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения.

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Напомним, по данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 395 440 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 110 украинцев (всего – 7306). Вылечить удалось 161 441 инфицированного (2513 – за последние сутки).

"Красная зона" расширилась за счет Ужгорода, Харькова, Житомира, Николаева, Сум, Черновцов и др. Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 часов 2 ноября. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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