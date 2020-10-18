Степанов рассказал, кто чаще всего умирает от коронавируса

Более 75% смертей от коронавируса в Украине приходится на людей старше 60 лет.

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Об этом на брифинге в воскресенье, 18 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет, – 75,7%.

"Очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками", – сказал он.

Министр подчеркнул важность всеобщей мобилизации населения в борьбе против коронавируса.

"Эта мобилизация очень простая – это выполнение рекомендаций Министерства здравоохранения", – сказал Степанов.

Напомним, в Киеве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня уже 30 463, за сутки – 453 человека.

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Ранее в Украине за последние сутки, 17 октября, выявили 5231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что летальность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине составляет меньше 2 процентов. По его словам, смертность остается на том же уровне, что и в начале пандемии.

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