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В Украине установили "рекорд" по госпитализации пациентов с COVID-19

11 марта, 11:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Растет не только суточное число новых инфицированных, но и летальных случаев, говорит Михаил Радуцкий

В Украине установили "рекорд" по госпитализации пациентов с COVID-19. Больницы приняли 4250 больных, что значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года.

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Об этом глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, растет как суточное число выявления новых инфицированных, так и количество летальных случаев. Новая волна характеризуется большей летальностью и более тяжелым течением у людей среднего возраста, ведь средний показатель смертности от "британского" штамма коронавируса выше на 64%.

Нардеп предупреждает, что в ближайшие недели динамика только ухудшится.

Радуцкий напомнил, что, по прогнозу Национальной академии наук Украины, в ближайшие 15-20 дней количество новых случаев приблизится к отметке в 10 тысяч, а смертность от COVID-19 может достичь пиковых значений осенней волны. Соответственно, будет расти и загруженность медицинской системы.

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Поэтому каждому из нас нужно усилить меры индивидуальной безопасности.

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"Использование защитных масок, респираторов, закрывающих нос и рот, в коммунальном транспорте, в общественных местах, в учреждениях, в магазинах должно стать нормой. Каждый из нас должен сознательно относиться к угрозе своему здоровью и не подвергать опасности других. Поэтому призываю уменьшить социальную активность, заботиться о гигиене рук, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече с друзьями, коллегами, организовать условия для дистанционной работы", – пишет председатель комитета.

Радуцкий сожалеет, что при всей опасности третьей волны коронавирусной болезни крайне низкими темпами проходит прививочная кампания. Всего в стране привито 29 378 человек. Вчера прививку против COVID-19 получили 5898 человек. Но в некоторых регионах суточные показатели вакцинации просто провальные Черниговская область – 40 прививок, Закарпатская область – 50; Хмельницкая, Харьковская области, город Киев – по 100.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил: локдаун в Украине могут объявить, когда в красную зону карантина попадут 13 регионов.

Также сообщалось, что неделю назад Радуцкий предупредил: из-за роста инфицирования коронавирусом Украина выходит на очередную волну COVID-19.

Видео: Сегодня
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вакцинация смертность госпитализация коронавирус Михаил Радуцкий COVID-19

Источник: Сегодня

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