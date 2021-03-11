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В Україні встановили "рекорд" з госпіталізації пацієнтів з COVID-19

11 березня, 11:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Зростає не тільки добове число нових інфікованих, а й летальних випадків, каже Михайло Радуцький

В Україні встановили "рекорд" з госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Лікарні прийняли 4250 хворих, що значно більше, аніж на піку другої хвилі епідемії восени 2020 року.

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Про це глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зростає як добове число виявлення нових інфікованих, так і кількість летальних випадків. Нова хвиля характеризується більшою летальністю і важчим перебігом серед людей середнього віку, адже середній показник смертності від "британського" штаму коронавірусу вищий на 64%.

Нардеп попереджає, що найближчими тижнями динаміка лише погіршиться.

Радуцький нагадав, що, за прогнозом Національної академії наук України, у найближчі 15-20 днів кількість нових випадків наблизиться до позначки у 10 тисяч, а смертність від COVID-19 може досягнути пікових значень осінньої хвилі. Відповідно, зростатиме і завантаженість медичної системи.

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Тому кожному з нас потрібно посилити заходи індивідуальної безпеки.

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"Використання захисних масок, респіраторів, що закривають ніс та рот, у комунальному транспорті, у громадських місцях, в установах, у крамницях мають стати нормою. Кожен з нас має свідомо ставитися до загрози своєму здоров’ю і не наражати на небезпеку інших. Тому закликаю зменшити соціальну активність, дбати про гігієну рук, уникати рукостискань та поцілунків при зустрічі з друзями, колегами, організувати умови для дистанційної роботи", – пише голова комітету.

Радуцькому прикро, що за всіх небезпек третьої хвилі коронавірусної хвороби вкрай низькими темпами проходить вакцинальна кампанія. Усього в країні щеплено 29 378 осіб. Учора щеплення проти COVID-19 отримали 5898 осіб. Але в деяких регіонах добові показники вакцинації просто провальні: Чернігівська область – 40 щеплень, Закарпатська область – 50; Хмельницька, Харківська області, місто Київ – по 100.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив: що локдаун в Україні можуть оголосити, коли в "червону зону" карантину потраплять 13 регіонів.

Також повідомлялося, що тиждень тому Радуцький попередив: через зростання інфікування коронавірусом Україна виходить на чергову хвилю COVID-19.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація смертність госпіталізація коронавірус Михайло Радуцький COVID-19

Джерело: Сьогодні

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