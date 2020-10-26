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В Украине за сутки выявили 5426 новых случаев COVID-19

26 октября, 08:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 5426 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 348 924 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 73 украинца (всего – 6464). Вылечить удалось 142 537 инфицированных (1029 – за последние сутки).

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 478, в Одесской области – 348, в Житомирской области – 345, во Львовской области – 335, в Черновицкой области – 323", – рассказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в понедельник, 26 октября.

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За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 199 923 человека (+4324 за сутки).

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уже занято более 60% коек для больных COVID-19.

Напомним, в Украине с 26 октября обновлены зоны карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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