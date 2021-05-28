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В Украине резко изменится погода. Синоптики рассказали, где будут грозы и град

28 мая, 13:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Синоптики объявили штормовое предупреждение, а также будут град и грозы – прогноз погоды на 28 мая

В Украине сегодня, 28 мая, ожидается ухудшение погодных условий. На страну надвигаются грозы, град и шквальный ветер.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Грозы прогнозируются по всей территории Украины, кроме западных областей. В северных и большинстве центральных областей в отдельных районах ожидается град и шквальный ветер до 15-20 м/с.

В Киевской области ожидаются грозы, местами град и сильный ветер.

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Уровень опасности погодных условий – желтый, это означает потенциальную угрозу.

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Ранее мы сообщали, что синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.

Также напомним, по прогнозу народного синоптика, начало июня в Украине будет дождливым, потом две недели тепла и солнца, а в конце месяца очередной циклон устроит "потоп".

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