В Украину идут настоящие морозы! Где завтра будет холоднее всего (карта)

В стране будет преимущественно облачная погода

Погода в Украине на 21 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 21 декабря, в Украине будет мороз, гололед и облачность.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет холоднее всего

В Украине температура воздуха снизится до 3-9 градусов мороза. В Сумской и Черниговской областях столбики термометров опустятся до 9-12 градусов мороза. Немного теплее будет только в южной части.

Гололед и снег

"За дороги и тротуары из-за морозов легально вцепится коварный гололед", – утверждает синоптик.

Завтра местами будет летать небольшой снег, а где-то просто удерживаясь влажной облачностью.

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Погода в Украине на 21 декабря. Фото: Наталии Диденко

Где ждать морозов

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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