В Украину идут власиевские морозы и "волчьи свадьбы": где будет холоднее всего

Святого Николая Студийского называли "волчьим сватом", а его день считается одним из самых холодных в феврале

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В Украине продолжаются погодные качели – на смену снегопадам пришли сильные морозы. Поэтому во вторник, 16 февраля, в Украине без существенных осадков, температура ночью в большинстве областей -15-20 °С, на севере Левобережья до 26 °С мороза, днем -8-13 °С.

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Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Укринформ .

16 февраля без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -15-20 °С, на севере Левобережья 21-26 °С мороза, днем -8-13 °С; в южной части и на Закарпатье ночью -9-14 °С, днем -3-8 °С (на Закарпатье 0-3 °С мороза).

В Киеве и столичной области 16 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью в столице 16-18 °С, днем 10-12 °С мороза; по области ночью 15-20 °С, днем 8-13 °С мороза.

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16 февраля почитается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. На Власия часто бывают большие лужи. Но теплая погода в этот день редкость, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами, сообщает Sinoptik.ua.

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В среду, 17 февраля, синоптики обещают в Украине без осадков, днем в северных областях небольшой, в западных областях умеренный снег. Температура ночью 17-22 °С мороза, на крайнем западе, юге и востоке 12-17 °С мороза, днем -5-10 °С, в западных областях 2-7 °С мороза.

В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. С этого дня начинались звериные (волчьи) свадьбы, поэтому святого Николая Студийского называли "волчьим сватом". Этот день считается одним из самых холодных в феврале – стоят сильные морозы и идет снег.

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18 февраля в Украине ожидается небольшой, ночью в Карпатском регионе, днем в юго-восточных областях умеренный снег, ночью в восточных, днем в северных областях без существенных осадков. Температура ночью -6-11 °С, днем -3-8 °С, в западных областях ночью и днем 2-7 °С мороза (днем на Закарпатье около 0 °С), в северных областях ночью и днем 8-13 °С мороза, на северо-востоке страны ночью -15-20 °С, днем -11-16 °С.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем 18 февраля в южной части местами порывы 15-20 м/с.

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В столичном регионе 17-18 февраля облачно с прояснениями. 17 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -17-22 °С, днем -5-10 °С. 18 февраля ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью и днем -8-13 °С. На дорогах гололедица.

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В течение 19-20 февраля в Украине, по прогнозам синоптиков, без осадков, толоко в юго-восточной части и на Закарпатье 19 февраля небольшой снег.

Температура ночью 16-22 °С мороза, в Сумской области до -25 °С, днем -7-13 °С; в южной части и на Прикарпатье ночью -10-15 °С (на юго-востоке 19 февраля 5-10 °С мороза), днем 2-7 °С мороза (на Закарпатье и юге Одесской области ночью -1-7 ° С, днем 0 -5 °С тепла).

В Киеве 19-20 февраля без осадков. Температура ночью 16-21 °С, днем 8-13 °С мороза.

Морозы 19 февраля обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также холода предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.

20 февраля погоду нашим предкам предсказывало солнце и облака: если солнце "заходит красно" – будет холодное лето; облака высоко – на благоприятную погоду.

Напомним, из-за надвигающейся сильных морозов МОН советует распустить школьников по домам.

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