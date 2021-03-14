Вакцинация в Украине: где больше всего сделано прививок от COVID-19

Больше всего вакцин получили в Луганской области

В Украине за последние сутки вакцинировались от коронавируса 3 596 человек. Всего с начала вакцинации первую из двух прививок от COVID-19 получили 51 137 человек.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Больше всего вакцин получили в Луганской области – 370 человек, а меньше всего в Винницкой – 10.

В то же время в Киевской области вакцинировались 260 человек, а в "красной зоне" карантина, где по-прежнему четыре области ситуация с вакцинацией такая:

Житомирская – 110 вакцинированных за последние сутки;

Закарпатская – 210;

Ивано-Франковская – 214;

Черновицкая – 290.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов тоже раскритиковал темпы вакцинации. Он отмечал, что к концу прошлой недели должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки, но пока в среднем около 3 тыс.

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Ранее Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна, а львовский медик Тарас Жиравецкий рассказал, как нужно действовать людям, которые заболели COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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