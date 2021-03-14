Вакцинація в Україні: де найбільше зроблено щеплень від COVID-19

В Україні за останню добу вакцинували проти коронавірусу 3 596 осіб. Загалом з початку вакцинації першу з двох щеплень від COVID-19 отримали 51 137 осіб.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.
Найбільше вакцин отримали в Луганській області – 370 осіб, а найменше у Вінницькій – 10.
Водночас у Київській області вакцинувалися 260 осіб, а в червоній зоні карантину, де як і раніше чотири області, ситуація з вакцинацією така:
- Житомирська – 110 вакцинованих за останню добу;
- Закарпатська – 210;
- Івано-Франківська – 214;
- Чернівецька – 290.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов теж розкритикував темпи вакцинації. Він зазначав, що до кінця минулого тижня повинні були вийти на 10 тисяч щеплень в добу, але поки в середньому близько 3 тис.
Раніше Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну, а львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли COVID-19.
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