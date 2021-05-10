Вдвое меньше, чем вчера: в Украине упала заболеваемость COVID-19

Больше всего зараженных обнаружили в Киевской и восточных областях страны. За все время пандемии от COVID-19 вылечились более миллиона украинцев

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

В Украине за прошедшие сутки, 9 мая, выявили 2817 новых больных COVID-19. Это почти вдвое, на 2817 случаев меньше, чем было в предыдущие сутки. Вылечиться за последние 24 часа удалось 9002 пациентам с коронавирусом. Умерли 119 украинцев (вчера – 193).

Реклама

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Реклама

В тренде Настоящей весны в Украине придется подождать: прогноз погоды на весь май

Читайте также: В Киев прибыли полмиллиона доз вакцины CoronaVac

За все время эпидемии коронавируса в Украине насчитали 2 млн 122 тыс. заразившихся, 1,77 млн выздоровевших и 46 512 летальных случая.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии.

Кроме того, Европа готовится отрыть границы – для этого понадобятся ковидные сертификаты, они же паспорта вакцинации. Украина тоже готовится к их введению. Когда и как можно будет получить такой документ, выясняли новости "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус