Удвічі менше, ніж вчора: в Україні впала захворюваність COVID-19

Найбільше заражених виявили в Київській та східних областях країни. За весь час пандемії від COVID-19 вилікувалися понад мільйон українців

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

В Україні за минулу добу, 9 травня, виявили 2817 нових хворих COVID-19. Це майже вдвічі, на 2817 випадків менше, ніж було попередньої доби. Вилікуватися за останні 24 години вдалося 9002 пацієнтам з коронавірусом. Померли 119 українців (вчора – 193).

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстровано в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

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За весь час епідемії коронавірусу в Україні нарахували 2 млн 122 тис.заражених, 1,77 млн одужавших та 46 512 летальних випадки.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.

Крім того, Європа готується відрити кордону – для цього знадобляться ковідні сертифікати, вони ж паспорта вакцинації. Україна теж готується до їх введення. Коли і як можна буде отримати такий документ, з'ясовували новини "Сьогодні":

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