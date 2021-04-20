Влияет ли вакцинация на заболеваемость – что показывает опыт Израиля

Если бы Украина так же вакцинировала от COVID-19, как Израиль, то у нас уже закрывали бы ковидные больницы. Израиль одним из первых развернул вакцинацию. Это пока единственная страна, на примере которой можно увидеть, работает ли коллективный иммунитет против коронавируса.
Что сейчас происходит в Израиле?
Вакцинация в Израиле стартовала еще 20 декабря. В стране используют вакцину Pfizer. Двумя дозами в Израиле привили 57,3% населения невероятно быстрыми темпами.
Это при том, что вакцинация проходила в пик заболеваемости коронавирусом и страна ввела один из самых жестких локдаунов. Его ввели в Израиле 24 декабря, когда обнаружили первый случай заражения британским вариантом коронавируса.
Сейчас в Израиле привито более 85% людей от 30 лет второй дозой, больше 60% людей от 20 до 29 лет, и ныне прививают детей от 10 лет.
Процент привитых граждан Израиля по возрастным группам. Данные: Минздрав Израиля
"Если вакцинировано 60-70% населения, а лучше до 80%, то формируется коллективный иммунитет", – отмечает эпидемиолог Екатерина Сояк.
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Как сработала вакцинация?
Вакцинация – это одна из самых эффективных мер сдерживания заболеваемости. Потому что карантинные ограничения COVID-19 имеют краткосрочный эффект. В Израиле работало и то и другое.
"В Израиле ставка была сразу на карантин и вакцинацию. Когда уже уровень вакцинации был высоким – а на начало марта это более 50%, – тогда карантинные ограничения сняли и оставили только влияние вакцинации", – говорит Ганиченко.
Пока тяжело определить влияние карантина и вакцинации по отдельности. Но если сравнить динамику, то с пиковых значений в середине января сейчас заболеваемость упала в 30 раз, а смертность – в шесть раз, отмечает аналитик.
Динамика заболеваемости (синий график) и уровень вакцинации (красный график) в Израиле
Что такое падение заболеваемости в 30 раз? Для Украины это означает сокращение новых случаев с 18 тыс. в день до 600. Вместо 390 умерших в сутки – 70.
С такими показателями в Израиле начали закрывать ковидные больницы, потому что лечить почти некого.
Но после какого уровня вакцинации начал работать коллективный иммунитет – трудно определить, отмечает Ганиченко. Спад заболеваемости начался, когда вакцинировали 25% населения. Но этот период совпал с действием карантинных ограничений.
"Карантинные ограничения показывают спад заболеваемости через две-три недели. Введение жестких ограничений уменьшает контакты, но их влияния мы не видим, потому что есть инкубационный период, время, когда человек решает обратиться в больницу, сделать тест. Это занимает примерно две-три недели, а до этого мы видим влияние меньших ограничений или их отсутствия. Поэтому нельзя сказать, что вакцинация начала действовать после вакцинирования 25% населения", – поясняет Ганиченко.
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Что с вакцинацией в Украине?
В Украине вакцинировали только 1% населения. В сравнении со странами с населением более 10 млн человек Украина на том же уровне, что и на четвертой неделе вакцинации. Темпы не увеличиваются.
В апреле вакцинация вряд ли ускорится, потому что препарат Covishield заканчивается, а половину вакцин CoronaVac (200 тыс. доз) и Pfizer (117 тыс. доз) все-таки решили зарезервировать для второй дозы.
Екатерина Сояк
эпидемиолог
"Украине до таких показателей, как в Израиле, еще далеко, потому что ничтожно мало вакцинировано двумя дозами (5 человек. – Ред.). Вакцинация продвигается очень медленно, и прививают только людей из групп риска. Мы пока не можем надеяться на вакцинацию, хотя она является хорошей профилактикой особенно тяжелых случаев. Поэтому мы выживаем за счет карантинных мероприятий. Пока страна не достигнет нормальных темпов вакцинации"
Для того, чтобы темпы росли, нужно иметь вакцину. И это узкое место.
Хотя Минздрав и говорит о 32 млн дозах, о каких-то договоренностях, до сих пор не обнародована дата их доставки. Поставки не спланированы, и это плохо – вакцина может поступать в Украину фрагментарно.
Сайт "Сегодня" уже писал, что вакцинированные Covishield могут не получить вовремя вторую дозу, поскольку Минздрав не зарезервировал половину доз из поставленных 500 тыс.
На вакцинацию от коронавируса в Украине выделили дополнительно 6,5 млрд гривен. Деньги забрали из программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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Юрий Ганиченко
руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики
"Пик заболеваемости пришелся на середину января, и как раз вакцинация началась со второй половины декабря. Но вакцинальная кампания в Израиле была одна из самых быстрых в мире. За две недели в стране вакцинировали 10% населения. В Украине за семь недель – 1%. А менее чем за месяц израильтяне вакцинировали 20%. И на пиковых значениях заболеваемости Израиль вакцинировал 25% населения, и заболеваемость начала спадать"