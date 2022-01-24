Возвращение красной зоны и тревожные прогнозы: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине с 24 января одна область уже перешла в красную карантинную зону. Также за прошедшие сутки в стране зафиксировали 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Сайт "Сегодня" подробно расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.
В Украине обнаружили новые COVID-случаи
В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2529 меньше, чем за 22 января.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1836 человек;
- летальных исходов – 67;
- выздоровели – 2430 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 870 370 человек;
- выздоровели – 3 585 338 человек;
- летальных исходов – 99 282.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 464;
Винницкая область – 524;
Волынская область – 251;
Днепропетровская область – 349;
Донецкая область – 84;
Житомирская область – 798;
Закарпатская область – 304;
Запорожская область – 63;
Ивано-Франковская область – 1765;
Киевская область – 256;
Кировоградская область – 90;
Луганская область – 19;
Львовская область – 2036;
Николаевская область – 209;
Одесская область – 670;
Полтавская область – 164;
Ровенская область – 394;
Сумская область – 856;
Тернопольская область – 661;
Харьковская область – 1019;
Херсонская область – 142;
Хмельницкая область – 536;
Черкасская область – 157;
Черновицкая область – 837;
Черниговская область – 267.
Карантинные зоны в Украине
Ивано-Франковская область с 24 января вошла первой в красную карантинную зону. Теперь там запрещены:
- работа заведений общественного питания
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ
- работа непродовольственных рынков и магазинов,
- работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
- проведение массовых мероприятий
- работа учреждений культуры
Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.
Оранжевая зона
Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:
- Винницкая
- Житомирская
- Львовская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черновицкая
- Черниговская
Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.
В желтых и оранжевых зонах карантина необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и ограничения по количеству участников массовых мероприятий. Учебные заведения могут работать, если не менее 80% сотрудников получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса. Оранжевая зона позволяет местным властям устанавливать дополнительные, более жесткие ограничения.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 24 января
Когда ожидается пик текущей волны COVID-19?
Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", – сказал он.
Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "Омикрон".
В красную зону могут попасть еще три области
По словам Ляшко, в ближайшее время в красную зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в эту зону также есть у Львовской области.
Отменят ли COVID-сертификаты в Украине?
В Украине слишком рано начинают отменять карантинные ограничения. Локдаун был бы более эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал экс главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.
По словам Бережнова, в Великобритании уже отменяют маски и сертификаты вакцинации, но в Украине еще рано принимать такое решение.
"Мне трудно оценить решение британского премьера, потому что я не владею информацией об эпидемической ситуации в Великобритании. Но если смотреть на то, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, то полностью снимать ограничения, с моей точки зрения, еще рано. Сейчас по миру идет новая волна заболеваемости", – сказал Бережнов.
От чего зависит смягчение карантина?
Чтобы снимать ограничения, нужно четко понимать, как развивается эпидемический процесс.
"Но если премьер принимает такое решение, наверняка оно основано на проведенных исследованиях, на оценках и прогнозах ученых и так далее. Скорее всего, решение было принято не единолично. Но это не значит, что раз Великобритания отменяет ограничения, надо отменять и нам в Украине. Это будет слишком рано. Я бы все равно относился к этому с осторожностью. Есть вещи, которые надо продолжать", – добавил экс-санврач.
В Украине все еще высокие показатели заболеваемости, тяжести болезни и летальности.
Когда ждать пика заболеваемости?
По словам Бережнова, в Украине могут фиксировать 40 тысяч новых случаев COVID -19 в сутки."Конкретная цифра новых случаев заболевания в сутки будет зависеть от того, сколько людей мы протестируем. Понятно, что идет рост количества заражений и больных. Думаю, еще неделю-две заболеваемость будет расти, может дойти и до 40 тысяч в день", – сказал экс-санврач.
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