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Юрий Дудь призвал окружение Путина остановить войну против украинцев

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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1 марта, 03:12
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Журналист в нескольких пунктах выразил свое мнение о российском вторжении в Украину
Российский блогер и журналист Юрий Дудь осудил вторжение Кремля в Украину. Коллаж "Сегодня"
Российский блогер и журналист Юрий Дудь осудил вторжение Кремля в Украину. Коллаж "Сегодня"

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь честно высказался о войне России против Украины.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

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В своем посте популярный блогер попутался объяснить, что глава Кремля вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну.

Журналист в нескольких пунктах выразил свое мнение о российском вторжении в Украину. Дудь "прошелся" и сакрализированном Россией празднике Дня Победы.

"Минобороны России утверждает, что уничтожает с помощью высокоточного оружия только военные объекты противника, но в Украине, по данным ООН, уже больше 100 погибших мирных жителей, сотни – раненых, больше 350 000 беженцев и неизвестно сколько тысяч – в бомбоубежищах", – подчеркнул Дудь.

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Он также добавил, "любой, кому люди еще нужны, кто общается со своими друзьями и родными в Украине, в курсе: обороняться там вышли примерно все".

"Финальное и главное: эта война должна быть немедленно закончена", – подытожил Дудь.

Что происходит 28 февраля

Напомним, уже пять дней идет война в Украине и пять дней звезды призывают к ее прекращению. Светлана Лобода со слезами на глазах обратилась к фанатам.

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Также Настя Каменских призвала матерей из Беларуси и РФ не отправлять сыновей на верную смерть.

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