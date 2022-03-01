Юрий Дудь призвал окружение Путина остановить войну против украинцев

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь честно высказался о войне России против Украины.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
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В своем посте популярный блогер попутался объяснить, что глава Кремля вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну.
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Журналист в нескольких пунктах выразил свое мнение о российском вторжении в Украину. Дудь "прошелся" и сакрализированном Россией празднике Дня Победы.
"Минобороны России утверждает, что уничтожает с помощью высокоточного оружия только военные объекты противника, но в Украине, по данным ООН, уже больше 100 погибших мирных жителей, сотни – раненых, больше 350 000 беженцев и неизвестно сколько тысяч – в бомбоубежищах", – подчеркнул Дудь.
Он также добавил, "любой, кому люди еще нужны, кто общается со своими друзьями и родными в Украине, в курсе: обороняться там вышли примерно все".
"Финальное и главное: эта война должна быть немедленно закончена", – подытожил Дудь.
Что происходит 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.
Напомним, уже пять дней идет война в Украине и пять дней звезды призывают к ее прекращению. Светлана Лобода со слезами на глазах обратилась к фанатам.
Также Настя Каменских призвала матерей из Беларуси и РФ не отправлять сыновей на верную смерть.