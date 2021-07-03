За "глупые слова". Ивангай извинился перед Дудем

На снимке слева Ивангай, справа - Дудь. Фото: коллаж "Сегодня"
Блогер Ивангай (Иван Рудской) решил извиниться перед всеми, кого обидел. Рудской принес свои извинения Юрию Дудю, у которого после их интервью возникли проблемы с законом: на журналиста завели дело о пропаганде наркотиков.
Сторис с извинениями он опубликовал в своем Instagram.
Иван Рудской принес свои извинения Юрию Дудю – "прости меня за оскорбительные слова...".
Также он извинился и перед своей бывшей девушкой – Марьяной Ро. Попросил прощения за глупости, которые "наговорил при расставании".
Они расстались пять лет назад. Марьяна Рожкова сейчас замужем за рэпером Face.
Что предшествовало
Интервью было опубликовано 18 марта. Спустя две недели после этого Рудской обвинил Дудя в цензуре: тот вырезал его реплики о родственниках, погибших от Голодомора и репрессий НКВД. В ответ россиянин опубликовал вырезанную часть.
На ней Рудской путано объясняет свое отношение к Революции Достоинства, беглому президенту Виктору Януковичу и оккупации Крыма.
Также мы писали, что Ивангай обьяснился "за тупость" в интервью, сказав что Дудь "сс*кло".