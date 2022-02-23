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Зеленский начал переговоры с Дудой и Науседой: как встречали президентов (видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 14:44
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Сначала приехал в Мариинский дворец президент Польши
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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Как отмечается, переговоры президентов проходят в Мариинском дворце в Киеве. Сначала приехал Анджей Дуда, а сразу за ним – Гитанас Науседа.

После встречи президенты пообщаются с представителями СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Фото – Офис президента Украины.
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Приедет ли Байден?

Заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется. В то же время Штаты находятся в "постоянном контакте с украинским правительством".

Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося 13 февраля разговора с президентом США Джо Байденом предложил ему как можно быстрее приехать в Украину.

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Признание "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники. Кроме этого, ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР" и выступил с новым обращением к нации.

Напомним, в Армении, вслед за Казахстаном, заявили, что не планируют признавать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

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