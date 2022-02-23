Зеленский начал переговоры с Дудой и Науседой: как встречали президентов (видео)

В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Как отмечается, переговоры президентов проходят в Мариинском дворце в Киеве. Сначала приехал Анджей Дуда, а сразу за ним – Гитанас Науседа.
После встречи президенты пообщаются с представителями СМИ.
Приедет ли Байден?
Заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется. В то же время Штаты находятся в "постоянном контакте с украинским правительством".
Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося 13 февраля разговора с президентом США Джо Байденом предложил ему как можно быстрее приехать в Украину.
Признание "ЛДНР"
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники. Кроме этого, ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс.
Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР" и выступил с новым обращением к нации.
Напомним, в Армении, вслед за Казахстаном, заявили, что не планируют признавать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.