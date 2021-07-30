Зеленский признал свой закон о теробороне неконституционным: что с ним не так

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Президент Владимир Зеленский признал, что его закон о национальном сопротивлении (создании территориальной обороны) не в полной мере отвечает Конституции, и обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю срочно внести в парламенте предложения об изменениях в закон.

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Об этом сообщает ОПУ.

По его словам, при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений, которые привели к тому, что некоторые положения закона не соответствуют Конституции. В связи с этим глава государства направил премьеру письмо, в котором попросил устранить технико-юридические недостатки.

Что не так с законом

Речь идет о предоставлении Кабмину полномочий относительно определения порядком запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобное; изъятия у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятия у предприятий учебной и боевой техники и тому подобное.

Также законом предоставлено военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случае военного положения.

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Еще президенту не понравилось положение о нераспространении действия закона "Об административных услугах" на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке подразделений теробороны, а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты.

"Учитывая важность закона о нацсопротивлении для обеспечения обороноспособности государства, а также то, что указанный закон вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений закон с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", – говорится в письме Зеленского к Шмыгалю.

С начала президентства Зеленского уже не один закон подвергли сомнению относительно их соответствия Конституции. Например, закон о люстрации Конституционный суд начал рассматривать с 2019 года и не принял решения до сих пор: у президента хотят его отмены, чтобы потом внести в него изменения.

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А недавно закончилась эпопея с рассмотрением конституционности языкового закона. Суд поставил в этом деле точку, признав его абсолютно соответствующим Конституции.

Напомним, сегодня на Донбассе проходит выездное заседание СНБО под председательством Зеленского, на котором рассмотрят восемь вопросов.