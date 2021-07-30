Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини України

Зеленський визнав свій закон про тероборону неконституційним: що з ним не так

30 липня 2021 17:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Главі держави не сподобалися три положення закону через правки народних депутатів – ситуацію терміново будуть виправляти

Фото: facebook.comsluga95

Фото: facebook.comsluga95

Президент Володимир Зеленський визнав, що його закон про національний спротив (створення територіальної оборони) не у повній мірі відповідає Конституції, і звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля терміново внести в парламенті пропозиції щодо змін в закон.

Реклама

Про це повідомляє ОПУ.

За його словами, при підготовці законопроекту до другого читання народні депутати внесли ряд пропозицій, які призвели до того, що деякі положення закону не відповідають Конституції. У зв'язку з цим глава держави направив прем'єру лист, в якому попросив усунути техніко-юридичні недоліки.

Що не так з законом

Йдеться про надання Кабміну повноважень щодо визначення порядку заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо; вилучення у підприємств і громадян телекомунікаційного обладнання, відео- і аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку; вилучення у підприємств навчальної та бойової техніки тощо.

Також законом надано військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств і організацій в разі воєнного стану.

В тренді
На РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка
Україна готує "сюрприз" режиму Лукашенка. Колаж "Сьогодні"
Реклама

Ще президенту не сподобалося положення про нерозповсюдження дії закону "Про адміністративні послуги" на відносини з сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки підрозділів тероборони, а також включення акредитованих громадських об'єднань до суб'єктів, на яких поширюються гарантії соціального і правового захисту.

"Зважаючи на важливість закону про національний спротив для забезпечення обороноздатності держави, а також на те, що вказаний закон вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную у двомісячний строк подати до Верховної Ради пропозиції стосовно внесення змін до закону з метою повного узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків", – йдеться в листі Зеленського до Шмигаля.

  • З початку президентства Зеленського вже не один закон поставили під сумнів щодо їх відповідності Конституції. Наприклад, закон про люстрацію Конституційний суд почав розглядати з 2019 року і не прийняв рішення досі: у президента хочуть його скасування, щоб потім внести в нього зміни.
  • Був скандал і з призначенням Ситника директором НАБУ – КСУ визнав його неконституційним. Суд вважає, що у тодішнього глави держави Порошенка не було повноважень призначити керівника НАБУ
  • А нещодавно закінчилася епопея з розглядом конституційності мовного закону. Суд поставив у цій справі крапку, визнавши його таким, що відповідає Конституції.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі проходить виїзне засідання РНБО під головуванням Зеленського, на якому розглянуть вісім питань.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погоди
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погодиУкраїна
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загроза
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загрозаФінанси
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочині
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочиніХарків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти